Gaziantep'te kaza yapan otomobile arkadan gelen otomobil çarptı: 2'si avukat 5 ölü

Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarpan otomobile, arkadan gelen başka otomobil çarptı. Kazada 2'si avukat 5 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 13:33
Gaziantep'te kaza yapan otomobile arkadan gelen otomobil çarptı: 2'si avukat 5 ölü
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Gaziantep-Kilis karayolunun havaalanı yakınlarında meydana gelen olayda avukatlar Emre Özmen (28) ile Doğukan Küpeli'nin (29) içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

Bu sırada aynı yöne giden Suriye uyruklu Maadal Ahmad (36) yönetimindeki otomobil de avukatların otomobiline çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların kontrolünde Gaziantep'in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen'in oğlu olduğu öğrenilen avukat Emre Özmen ile meslektaşı Doğukan Küpeli ile diğer otomobildeki Maadal Ahmad, Sara Al Mustafa (32) ve Abdullah Al Ahmad'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından cenazeler, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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