Cenazeye giden otobüsle otomobil çarpıştı: Can kaybı var!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:59

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:59

İstanbul'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Bilgehan Ö.'nün kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait otobüs, Tosya'nın Yazıçam mevkiinde, Erkan K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Yağız K. (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü baba Erkan K. ise, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan D-100 karayolunun Samsun-İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.