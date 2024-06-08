Cengiz Bozkurt, Dayanışma Gönüllüleri Derneği'nin başkanı oluyor
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler hafızalardaki yerini korurken; ünlü sanatçı Cengiz Bozkurt, depremzedeler için kurulan Dayanışma Gönüllüleri Derneği'nin başkanı olmaya hazırlanıyor. Ayrıntılar Cumhuriyet TV'de...
Ünlü sanatçı Cengiz Bozkurt, depremzedelerle dayanışmak amacıyla kurulan Dayanışma Gönüllüleri Derneği'nin başkanı oluyor.
Ayrıntılar Cengiz Bozkurt'un Cumhuriyet TV röportajında...
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