Cengiz Bozkurt, Dayanışma Gönüllüleri Derneği'nin başkanı oluyor

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler hafızalardaki yerini korurken; ünlü sanatçı Cengiz Bozkurt, depremzedeler için kurulan Dayanışma Gönüllüleri Derneği'nin başkanı olmaya hazırlanıyor. Ayrıntılar Cumhuriyet TV'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2024 - 20:26
Cengiz Bozkurt, Dayanışma Gönüllüleri Derneği'nin başkanı oluyor
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Ünlü sanatçı Cengiz Bozkurt, depremzedelerle dayanışmak amacıyla kurulan Dayanışma Gönüllüleri Derneği'nin başkanı oluyor.

Ayrıntılar Cengiz Bozkurt'un Cumhuriyet TV röportajında...


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