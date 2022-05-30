CHP'li Cengiz Gökçel'den Murat Kurum'a 'Hazine arazisi' tepkisi: 'Burada AKP'nin rant hırsı var '
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Vatandaşın kendi evini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı Hazine arazilerinin uygun ödeme koşullarında satışa çıkarılacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı ‘evini yapmak isteyen vatandaşlara arazi satışı’ uygulamasıyla AKP’nin amacının konut fiyatlarını düşürmek değil hazine arazilerini peşkeş çekmek olduğunu söyledi. Gökçel, “Burada yine AKP'nin rant hırsı var. Hazine arazilerinin birilerine peşkeş çekecekler. Rantiyecilere kazanım sağlayacaklar" dedi.
"YÜZDE 102 ARTTI"
Gökçel, yaptığı açıklamada, son bir yılda inşaat maliyetleri yüzde 102 arttığına dikkat çekti. Barınma hakkının temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayan CHP’li Gökçel, “En temel insan hakkı konut ve barınma hakkı. AKP’nin plansız ve programsızlığı yüzünden vatandaşlarımız endişe içinde yaşıyor” dedi.
"BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKECEKLER"
Artan kira fiyatlarına da dikkat çeken Gökçel, “Vatandaşın gücü kira ödemeye yetmiyor. Ama AKP çareyi hazine arazilerinin satışında buluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı vatandaş hazine arazisi üzerine kendi konutunu yapacak diye açıklama yapıyor. Vatandaşlarımızın kira ödeyecek durumu yok siz diyorsunuz ki hazine arazisini satalım size siz de buraya konut yapın. Burada sadece AKP’nin rant hırsı var, hazine arazilerinin birilerine peşkeş çekecekler, rantiyecilere kazanım sağlayacaklar” dedi.
Gökçel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’a “Derhal sosyal konut yapın. Vatandaş konut alabilsin ya da kirada uygun şekilde barınma imkânı bulabilsin. Hazine arazilerini satmaktan, peşkeş çekmekten vazgeçin” çağrısında bulundu.
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