Cengiz İnşaat’ın patlattığı dinamit, toprak kaymasına neden oldu
Cengiz İnşaat’ın, yapımına devam ettiği lojistik liman inşaatına taş temin etmek amacıyla Rize’nin İkizdere ilçesindeki Eskincidere’de açtığı taş ocağında patlatılan dinamit, bölgede küçük çaplı bir heyelan oluşturdu. Heyelan, çevreciler tarafından görüntülendi.
AKP iktidarıyla birlikte kamu ihalelerinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Cengiz İnşaat, doğada yol açtığı belirtilen tahribatla gündem oldu.
ANKA Haber Ajansı'ndan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre, firmanın yapımına devam ettiği lojistik liman inşaatına taş temin etmek amacıyla Rize’nin İkizdere ilçesindeki Eskincidere’de açtığı taş ocağında patlatılan dinamit, bölgede küçük çaplı bir heyelan oluşturdu.
Ocak yakınındaki bir evin hemen üst tarafında gerçekleşen toprak kayması, Eskincedere Yaşam Savunucuları tarafından kamerayla kayda alındı.
Bölgede yaşayan yurttaşlar duruma tepki gösterdi. İkizdere Çevre Derneği yöneticileri de patlatılan dinamitlerin neden olduğu tehlikeye dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada kampanya başlattı.
“İkizdereden defolun!" ve “İkizdere direniyor” etiketleriyle başlatılan kampanyada, Cengiz İnşaat’ın Eskincidere’de yürüttüğü taş ocağı çalışmalarının bir an önce sonlandırması talep edildi.
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