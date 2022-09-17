Emre Olur kimdir, kaç yaşında, nereli? Emre Olur Türkiye'ye mi getirildi?

17 Eylül 2022 Cumartesi, 17:11

Emre Olur 1990 yılında İstanbul Bahçelievler'de doğdu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak tanınıyor. Önceki yıllarda Flash TV ve Beyaz TV'deki programlara, sosyal medya uzmanı sıfatıyla yorumcu olarak katıldı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'A TEHDİT

Olur ilk defa Gökhan Özoğuz'u tehdit etmesiyle gündeme gelmişti. Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Temmuz paylaşımına tepki vermişti. Bunun üzerine Emre Olur Twitter hesabından, ''Elbet, İstanbul'un karanlık sokaklarında karşılaşacağız. İşte o zaman sana hangi sahibin kan vermeye gelecek? Göreceğiz tosun'' şeklinde yanıt vermiştir.

KERİM ÇORAKLIK'IN TUTUKLANMASI

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Beyaz TV’de ‘FETÖ’cü’ denilerek hedef gösterildikten sonra gözaltına alınıp, 14 ay hapis yatan ve daha sonra beraat eden İYİ Parti Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklık’a ‘kumpas’ kurulduğunu söylemişti.

Peker, yayınladığı videoların 5'incisinde yaptığı konuşmanın ilgili kısmında "Emre Olur var, Beyaz TV’de çıkıyordu, bana gelip giderdi, nasıl bir tezgah kurduğunuzu anlattı bana. Ben sağlamcı adamım, bizde kayıt kuyut sağlam olur. Bu Kerim Çoraklık var, İYİ Parti sosyal medya direktörüydü. Emre Olur’u siz Beyaz TV’ye çıkarıp, teknik böyle çok şey biliyorlar, bu bu şeylerden 'FETÖ’cüdür' diye adamı nasıl paketleyip kaç senedir ceza yatırtınız. Bana anlattı, namusluysa sorana da anlatırlar." ifadelerini kullanmıştı.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK'A YÖNELİK İDDİALAR

Peker ile üzerinde henüz sabıkası yokken görüşme yaptığını ve bu sebeple suçsuz olup ''Suç örgütüne yardım'' konusunda kendisine iftira atıldığını söyleyen gazeteci Süleyman Özışık'a yanıt veren Olur, Peker'in 2020 Eylül'de Süleyman Özışık'ın kızının düğününe giden 80.000 ? ve mücevher ve çelenkleri neden kabul ettiğini sordu ve Özışık'ın ''Sedat Peker'' yazılı çelenklerin önündeki fotoğraflarını yayımladı. Olur, paylaşımında ilk olarak bir video yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Özışık,

Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Sn. Sedat Peker ile sadece 2 kere görüştüğünü beyan ediyorsun. Ancak video içeriğinde ismi geçtiğinde kolunla bir takım hareketler yapıyorsun bu gizli bir konuşma metodu mu?"

DOĞU PERİNÇEK İLE TARTIŞMASI

Peker’in açıkladığı belgelerle ilgili olarak “belgeleri CIA veriyor” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e tepki gösteren Emre Olur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sen gerçekten tedavilik hastasın" dedi.

EMRE OLUR TÜRKİYE'YE Mİ GETİRİLDİ?

Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği, burada oturum izni vermeyen BAE tarafından önce Arnatvutluk'a gönderildiği, oradan da Türkiye'ye teslim edildiği iddia edildi.

Gazeteci Erk Acarer, Peker’e yakın kaynaklardan edinilen bilgileri paylaştı. Buna göre Olur, üç gün önce Arnavutluk’tan BAE’ye geçti ve sonra oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrıldı, ancak Olur için işlem yapılmadı. Daha sonra Arnavutluk'a geri gönderilen Olur'u buradan Türk yetkililer teslim aldı.

Acarer'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk’a yollanıyor. Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer, onu oradan teslim alıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getiriyor. Birbiri ardına gelişen bu olaylar bize ‘bir şey’ anlatıyor. Peker’in, başına 25 milyon dolar konması, evine saldırı, ardından yakınlarının kurşunlanması ve kilit adamına yönelik operasyon, hem Türkiye hem de çeşitli saiklerle yakınlaşılan ve anlaşmalar yapılan BAE’nin Peker’e mesajı. Olanları ‘Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz’ diye okunabilir. Anlattıklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha teyit ediyoruz. Keşke biraz daha derinlemesine araştırma yapabilseydik, gerçeğin biraz daha üzerine gidebilseydik ve böyle balık hafızalı olmasaydık!"

"AVUKATLARI DEVREYE GİRDİ, İSTANBUL'A GETİRİLEMEDİ"

Acarer, gelişmeye ilişkin yaptığı bir sonraki paylaşımında ise Olur'u İstanbul'a getirecek uçağın avukatlarının devreye girmesiyle engellendiğini aktardı. Acarer, şunları dile getirdi:

"Emre Olur 08.30’da İstanbul uçağına bindirildi. Fakat uçak kalkarken Arnavutluk’taki avukatları devreye girdi. Kendisi ve ailesi Arnavutluk vatandaşıymış. Avukatlar Türkiye’ye gönderilmesinin AİHM kurallarına aykırı olduğunu söylüyor. Son bilgi İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havalimanı nezaretinde olduğu. Yine edindiğimiz bilgiler Türk yetkililerin buraya gittiği yönünde!"

Konuya dair henüz resmi makamlardan ise bir açıklama gelmedi.