‘Cennet köşesi’ Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı’nı özelleştirecekler

Muğla Fethiye’deki eşsiz doğasıyla dikkat çeken Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı’ndaki tesislerin işletmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkıldı.

İhale şartnamesine göre, tesislerin ve alanın işletme süresi yer teslim tarihinden itibaren 5+5 yıl olmak üzere toplam 10 yıl olarak belirlendi. İhalenin muhammen bedeli tam 13 milyon 390 bin 392.85 TL olarak hesaplanırken, katılımcılardan istenen geçici teminat bedeli ise, bu tutarın yüzde 10’una denk gelen 1 milyon 339 bin 039.29 TL olacak.

ŞART 10 BİN TL

İhaleye katılmak isteyenlerin ödemesi gereken şartname bedeli ise, 10 bin TL olarak açıklandı. İhale metnine göre, isteklilerin ihaleye katılabilmesi için 10 milyon TL tutarına denk gelecek, kullanılmamış nakit veya kredisine dair banka teminat veya referans mektubu sunmaları gerekiyor.

İhale, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 13.30’da yapılacak. İhalenin yapılacağı adres ise Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün Menteşe’deki binasında bulunan toplantı salonu olarak belirlendi