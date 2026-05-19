Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Cennet köşesi’ Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı’nı özelleştirecekler

‘Cennet köşesi’ Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı’nı özelleştirecekler

19.05.2026 10:28:00
Güncellenme:
Yusuf Körükmez
Takip Et:
‘Cennet köşesi’ Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı’nı özelleştirecekler

Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı’ndaki tesislerin işletmesi için ihaleye çıkıldı. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede muhammen bedel 13.3 milyon TL’yi aşıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Muğla Fethiye’deki eşsiz doğasıyla dikkat çeken Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı’ndaki tesislerin işletmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkıldı. 

İhale şartnamesine göre, tesislerin ve alanın işletme süresi yer teslim tarihinden itibaren 5+5 yıl olmak üzere toplam 10 yıl olarak belirlendi. İhalenin muhammen bedeli tam 13 milyon 390 bin 392.85 TL olarak hesaplanırken, katılımcılardan istenen geçici teminat bedeli ise, bu tutarın yüzde 10’una denk gelen 1 milyon 339 bin 039.29 TL olacak.

ŞART 10 BİN TL

İhaleye katılmak isteyenlerin ödemesi gereken şartname bedeli ise, 10 bin TL olarak açıklandı. İhale metnine göre, isteklilerin ihaleye katılabilmesi için 10 milyon TL tutarına denk gelecek, kullanılmamış nakit veya kredisine dair banka teminat veya referans mektubu sunmaları gerekiyor.

İhale, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 13.30’da yapılacak. İhalenin yapılacağı adres ise Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün Menteşe’deki binasında bulunan toplantı salonu olarak belirlendi

İlgili Konular: #özelleştirme #muğla #Fethiye #Ölüdeniz

İlgili Haberler

Samsun'da hastane arazilerinin özelleştirilmesine tepki: 'Ne var ne yok satacağız' diye söz verdiler
Samsun'da hastane arazilerinin özelleştirilmesine tepki: 'Ne var ne yok satacağız' diye söz verdiler Samsun’un İlkadım ilçesinde, yıllardır kent merkezi ve çevre illere sağlık hizmeti sunan Gazi Devlet Hastanesi’nin bulunduğu arazinin özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik karar, hastane önünde protesto edildi.
CHP özelleştirme kapsamına alınan hastaneleri sordu, iktidar ‘hepsi satılmayacak’ dedi: Meclis’te ‘satışa çıkarılan hastaneler’ tartışması
CHP özelleştirme kapsamına alınan hastaneleri sordu, iktidar ‘hepsi satılmayacak’ dedi: Meclis’te ‘satışa çıkarılan hastaneler’ tartışması CHP, aralarında devlet hastaneleri ve aile sağlığı merkezleri bulunan 126 taşınmazın özelleştirme kapsamına alınmasını Meclis gündemine taşıdı. Satılacak hastanelerin arasında binden fazla hastaya hizmet veren yerler olduğu belirten CHP’liler “Nasıl bunlara ‘atıl’ diyorsunuz?” sorusunu yöneltti. İktidar ise “özelleştirme kapsamına alınan her yerin satılmayacağını, inceleme yapıldıktan sonra bazı yerlerin ayrılacağını” savundu.
İktidar yıllardır Sayıştay raporlarında eleştiri konusu olan Konak Pier AVM’nin yanındaki taşınmazları özelleştiriyor: Ders alan yok!
İktidar yıllardır Sayıştay raporlarında eleştiri konusu olan Konak Pier AVM’nin yanındaki taşınmazları özelleştiriyor: Ders alan yok! İktidar, yıllardır tartışma konusu olan İzmir’deki ünlü Konak Pier AVM’nin hemen yanındaki taşınmazları özelleştirme kapsamına aldı. Konak Pier AVM’deki özelleştirme sorunları ise yıllardır Sayıştay raporlarına konu oluyor.