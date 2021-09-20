CEO’lar maliyet artışına çare arıyor

20 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye’nin önemli firmalarından 300’e yakın üst düzey yöneticinin (CEO) önümüzdeki dönemde ilk sırada yer alan probleminin üretici fiyatlarındaki artış olduğu açıklandı. Üst yöneticileri bir araya getiren etkinlik platformu Vizyon 100’de, şirketlerin gelecek sorunları tartışıldı. Eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in onur konuğu olarak katıldığı eylül ayı toplantısında yapılan ankette yöneticiler sorunlarını şöyle sıraladı: Üretim maliyetlerindeki artış, çalışan motivasyonu, sürdürülebilirlik, hibrit çalışma modeline uyum ve dijital dönüşüm.”

Başta navlun fiyatları olmak üzere her alanda yaşanan fiyat artışlarının CEO’ları bu alanda çare aramaya yönelttiğini belirten Platform Kurucusu Bülent Kutlu, pandemi sonrası oluşan ortama göre şirketlerin yapılandırmaya gittiklerini belirterek “Artan üretici enflasyonu CEO’lar için ciddi bir sorun. Sürdürülebilirliği tehdit ediyor. Gün geçtikçe sattığınız ürünü daha pahalıya mal etmeye başlıyorsunuz ama müşteriye yansıtamıyorsunuz. Bu, sürdürülebilir bir durum değil” dedi.

Değişen iş hayatını da değerlendiren Kutlu, üst düzey yöneticilerle gerçekleştirilen ankette çalışanların en az yüzde 30’unun pandemiden sonra da hibrit çalışmaya devam edeceği sonucunun çıktığını belirtti.



