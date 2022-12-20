Cep telefonu bomba gibi patladı

20 Aralık 2022 Salı, 09:26

Karabük'te dün akşam Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan iş hanının içindeki telefon tamirinin yapıldığı dükkanda tamire getirilen ve arka paneli çıkarıldıktan sonra masanın üzerine konulan telefonun bataryası bir anda patlayarak alev aldı.

Patlamanın yaşandığı anda arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen ve yüzü yanmaktan son anda kurtulan iş yeri sahibi Gökhan Gündoğan, panikle kaçtı.

Gökhan Gündoğan daha sonra geri gelerek alev alan cep telefonunu yere atıp dükkanın dışına çıkarttı.