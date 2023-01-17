Malatya'da 'hırsızlık' çetesine operasyon: 12 gözaltı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 16:30

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 16:30

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Malatya'ya gelip, birçok kamu kurumundan inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı belirlenen çete üyelerinin yakalanmasına yönelik 3 ay süren çalışmanın ardından ekipler, 180 kişilik personelin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 12 şüpheli ise gözaltına alındı.

'32 EKİPLE OPERASYON'

Operasyona ilişkin bilgi veren Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Son 3 aydır şehrimizde kablolar, kırsaldaki vatandaşlarımızın evlerindeki tarım aletleri, belediyelerin ve diğer bazı kuruluşların rögar kapakları gibi demir aksamlarına dadanılmıştı" dedi.

Şahin, şöyle konuştu: