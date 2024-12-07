Cep telefonu ile görüntülendi... Karayoluna kurt indi!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kara yoluna inen kurt, yoldan geçen bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cep telefonu ile görüntülendi... Karayoluna kurt indi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 14:49

Munduşlar köyü Salmanlar Mahallesi yolunda otomobili ile ilerleyen İsmail Ceyhan, yol kenarında kurt gördü.

Ceyhan, kurdun kara yolunda yürümesini, aracın yanına gelip daha sonra yoldan uzaklaşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kurt, daha sonra gözden kayboldu. 


Etiketler: #bolu #karayolu #hayvan

İlgili Haberler

Çocuklar son anda kurtuldu: Araç bina boşluğuna düştü!

Çocuklar son anda kurtuldu: Araç bina boşluğuna düştü!
Araç kaputuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Araç kaputuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Erzurum'da 'kar' kaza getirdi: Minibüs şarampole devrildi, sıkışan şoför kurtarıldı

Erzurum'da 'kar' kaza getirdi: Minibüs şarampole devrildi, sıkışan şoför kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler