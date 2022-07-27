Cephaneliği aratmadı: Ataşehir'de 'yasadışı silah' satılan markete baskın
İstanbul Ataşehir'de yasadışı silah satışı yapıldığı tespit edilen markete düzenlenen operasyonda iş yeri sahibiyle 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Markette çok sayıda silah ele geçirildi.
İçerenköy Mahallesi'ndeki markette yasadışı silah satışı yapıldığı yönünde ihbar alan polis, operasyon düzenledi. Marketteki tezgahın altında 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 14 fişek ele geçirildi. Market sahibi V.Ö. gözaltına alındı.
RESMEN CEPHANELİK ÇIKTI
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, bir kurusıkı tabanca, 25 kurusıkı tabanca fişeği, bir av tüfeği, 29 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Yapılan araştırmalarda V.Ö.'nün silah fiyat ve tedarik konusunda çok sayıda yazışma yaptığı bir GSM hattı da tespit edildi. Hat üzerinden yapılan incelemede kimliği tespit edilen U.K. isimli şüpheli de İçerenköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Yakalanan şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından 'Silah Kaçakçılığı ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.
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