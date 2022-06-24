Çerkezköy Hükümet Konağı'nda yangın!
Çerkezköy Kaymakamlığı'nın arşiv odasında, iddiaya göre 'elektrik' akımından kaynaklı yangın çıktı. Ekipler alevleri 1 saatte söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da, Çerkezköy Hükümet Konağı'nın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hükümet Konağı'nın 3'üncü katında, maske gibi malzemelerin bulunduğu odada, 24 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde yangın çıktı. Odadan çıkan dumanları fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, diğer bölümlere sıçramadan alevleri söndürdü.
'ELEKTRİK' KAYNAKLI
Odadaki malzemeler, kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik aksamından çıktığı belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.
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