Kaymakamlıkta korkutan yangın!

Tekirdağ Çerkezköy kaymakamlığında sabah saat 07.15 sıralarında çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

İHA
24 Haziran 2022 Cuma, 09:43
Kaymakamlıkta korkutan yangın!
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Tekirdağ'da meydana gelen yangın, Çerkezköy Kaymakamlığı binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hizmetliler, sabah Hükümet Konağına girdiği esnada yanık kokusu gelmesi üzerine 4. kattaki maske ve malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktığı fark etti.

Çıkan yangında kısa sürede katı alevler sardı. İtfaiyenin zamanında içeriden müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürülürken, olay yerine çok sayıda polis ekibiyle birlikte TREDAŞ ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili kaymakamlık çok yönlü soruşturma başlattı. 


tekirdağ Yangın
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