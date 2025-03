Çerkezköy'de belediye Halk Et Market açtı: Kapıda izdiham oluştu

Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:45

Güncelleme: 07.03.2025 - 17:45

Ekonomik krizin derinden etkilediği dar gelirli yurttaşlara destek olmak amacıyla belediyelerin sosyal projeleri devam ediyor. Son olarak Tekirdağ Çerkezköy'de belediye Halk Et Marketi açtı. Katılımın yoğun olduğu açılışın ardından ucuz et almak için kuyruğa giren vatandaşlar, zaman zaman izdihama yol açtı. Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, zabıta ekipleri de kalabalığı kontrol etmekte zorlandı.

Kıymanın 390, kuşbaşı etin de 460 TL’den satışa sunulduğu Çerkezköy Belediyesi Halk Et Market’in açılışına katılım yoğun oldu. Ucuz et almak için kuyruğa giren yurttaşlar, zaman zaman izdihama yol açtı.

Çerkezköy Belediyesi, ucuz ve sağlıklı et parolasıyla Gaziosmanpaşa ve Kızılpınar Mahallesinde 2 ayrı halk et market kurdu

ZABITA EKİPLERİ KONTROL ETMEKTE ZORLANDI

Yerli hayvanların kesilerek kıyma ve kuşbaşı et olarak satışa sunululduğu Güveniş Caddesi üzerindeki Halk Et Marketi Gaziosmanpaşa Şubesi açılışına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun ve çok sayıda kişi katıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Ardından et satışı için kapı kontrollü olarak açıldı. Ancak ucuz et almak isteyeler kapı önünde yoğunluk oluşturunca zaman zaman izdiham yaşandı. Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Zabıta ekipleri de kalabalığı kontrol etmekte zorlandı.