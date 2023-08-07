Son dakika... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 07:52

Güncelleme: 07.08.2023 - 07:54

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesinde geri dönüşüm fabrikasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

BAŞKA BİR FABRİKAYA DA SIÇRADI

Tesisi kısa sürede saran alevler, karşı taraftaki başka bir geri dönüşüm fabrikasına sıçradı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Firma yetkililerinin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çok sayıda tanker ve arazöz ile yangına müdahale ediyor.