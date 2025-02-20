Çerkezköy’de üç vagon raydan çıktı!
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yeni hat deneme sürüşü sırasında üç vagon raydan çıktı.
Çerkezköy’de devlet demiryollarına ait yeni hattın deneme sürüşü yapılırken üç vagon raydan çıktı.
Devrilme yaşanmayan olay sonrası bölgeye yetkililer sevk edildi. Çerkezköy Kaymakamı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Güvenlik önlemleri kapsamında kavşak trafiğe kapatılırken demiryolu yetkililerinin vagonları kaldırma çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, yolun birkaç saat içinde açılmasının planlandığını belirtti.
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