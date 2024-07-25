Cesedi denizde bulundu: Eski AKP ilçe başkanının oğlu çıktı
Artvin’in Arhavi ilçesi açıklarında sabah saatlerinde balıkçılar tarafından cesedi bulunan kişinin eski AKP Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.
Fındıklı ilçesindeki Aksu Limanı’ndan zıpkınla Karadeniz’e açılan bir kişi, sonrasında gözden kayboldu.
Arhavi ilçesinde balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir insan cesedi olduğunu belirterek, Sahil Güvenlik ve deniz polisine haber verdi.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin sudan çıkarttığı ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın eski AKP Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman’ın oğlu Ruknettin Toraman olduğu öğrenildi.
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