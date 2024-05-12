Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan 18'i çocuk 45 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs saat 00.55'te, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi aldı.
Bölgeye hareket geçen ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 18'i çocuk 45 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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