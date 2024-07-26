Çeşme açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botta bulunan 46 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Temmuz 2024 saat 18.20'de, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botta bulunan 2'si çocuk 46 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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