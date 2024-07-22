Büyükçekmece Sahili'nde saç saça baş başa kavga!

Büyükçekmece Sahili’nde iki kadın grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavga eden kadınları çevredeki yurttaşlar güçlükle ayırdı.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:43
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Kavga, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahili’nde yaşandı.

Henüz nedeni bilinmeyen iki kadın grubun tartışması kısa süre içinde saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

Kavga eden kadınları çevredeki yurttaşlar güçlükle ayırdı.

Kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.


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