Çeşme’de göçmen botu battı: Ölü sayısı artıyor!

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taşıyan botun fırtına sebebiyle devrilmesi sonucu meydana gelen olayda ölü sayısı 5'e yükseldi. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 6 kişi de kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:17
Çeşme’de göçmen botu battı: Ölü sayısı artıyor!
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Bu sabah saat 07.15 sıralarında meydana gelen olayda, içerisinde 13 göçmenin bulunduğu bot, Çeşme Alaçatı Kleopatra koyundan denize açıldıktan kısa bir süre sonra fırtına sebebiyle battı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalarda, ilk etapta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Devam eden arama kurtarma faaliyetleri sonucu denizde 3 kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 6 kişiyi de denizden kurtarmayı başardı.

Öte yandan, kayıp 2 kişinin bulunması için dalgıçların da katıldığı arama faaliyetleri sürüyor.


Çeşme göçmen bot

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