Fethiye’de 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı.
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde birçok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisini alınması üzerine bölge Sahil Güvelik kurtarma botu sevk edildi.
Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 45 kaçak göçmen kurtarıldı.
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