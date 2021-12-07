Çeşme'de hortum evlerin çatılarını uçurdu
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan hortumda bazı evlerin çatıları zarar gördü.
Çeşme’nin Ovacık mahallesinde bugün öğlen saatlerinde hortum oluştu. İlk belirlemelere göre 12 evin çatısında hasar meydana geldi, bir ahır da zarar gördü. Evlerin çatılarından etrafa kiremit parçaları saçılırken olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da hortumun zarar verdiği bölgede inceleme yaptı. Başkan Oran, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Ovacık sağlıkçılar sitesi bölgemizde oluşan hortumda anlık tespitlerimize göre can kaybımız, yaralımız yoktur. Bölgedeki vatandaşlarımızın yanındayız. Geçmiş olsun Çeşme."
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