Çeşme'de hortum evlerin çatılarını uçurdu

07 Aralık 2021 Salı, 15:38

Çeşme’nin Ovacık mahallesinde bugün öğlen saatlerinde hortum oluştu. İlk belirlemelere göre 12 evin çatısında hasar meydana geldi, bir ahır da zarar gördü. Evlerin çatılarından etrafa kiremit parçaları saçılırken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da hortumun zarar verdiği bölgede inceleme yaptı. Başkan Oran, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ovacık sağlıkçılar sitesi bölgemizde oluşan hortumda anlık tespitlerimize göre can kaybımız, yaralımız yoktur. Bölgedeki vatandaşlarımızın yanındayız. Geçmiş olsun Çeşme."