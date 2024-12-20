Yaşlı çifti yangın ayırdı... Feci şekilde can verdiler!
Menteşe ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangında Kadriye Atilla ve Selver Atilla alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, dün baca temizliği yapılan iki katlı ahşap çatılı evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
İtfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, evde yaşayan Kadriye ve Selver Atilla adlı yaşlı çiftin alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #muğla #yaşlı çift #Yangın #itfaiye
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