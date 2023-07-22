Çeşme'de orman yangını: 1 kişi gözaltına alındı!

İzmir Çeşme'de dün akşam başlayan ve 6.5 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerini sürdüğü bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2023 - 08:59
Çeşme'de orman yangını: 1 kişi gözaltına alındı!
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, dün saat 23.30 sıralarında Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkiindeki çıkan orman yangını, yaklaşık 6.5 saat sonrasında kontrol altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla devam eden çalışmalar, yangın söndürme helikopterlerinin de yardımıyla söndürüldü.

Gece boyunca bölgede alevlere, çok sayıda itfaiye, 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer, 5 yer ekibi müdahale etti.     

Öte yandan, yangını çıkarttığı iddia edilen şüpheli K.Ç.'nin  emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. 


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