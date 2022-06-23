Çeşme'de otelin terası çöktü

Çeşme'de bir otelin terası çöktü. Faciadan dönülen olay sonrasında belediye ekipleri binayı mühürledi.

İHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 11:14
Çeşme'de otelin terası çöktü
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir otelin terası büyük bir gürültüyle çöktü, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

Çeşme ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde, bir otelin terası büyük bir gürültüyle çöktü.

Terasta ve terasın altında çökme anında kimsenin olmamasıyla büyük bir faciadan dönüldü. Çökmenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada, yaralanan ve mahsur kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Çeşme Belediyesi ekipleri de terası çöken binayı mühürledi. 


Çeşme
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