Soma’da orman yangını!

Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:33

Güncelleme: 15.07.2024 - 13:33

Yangın Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi’nde başladı.

Ormanlık alandan yükselen dumanları gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.