Soma’da orman yangını!

Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:33
Soma’da orman yangını!
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Yangın Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi’nde başladı.

Ormanlık alandan yükselen dumanları gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.


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