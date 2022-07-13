Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:46

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, Rüzgar Enerji Santralleri’nin de (RES) etrafını sardı. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

KAYNAKTAN ÇIKAN KIVILCIMIN SIÇRAMASI SONUCU YANGIN ÇIKMIŞ

Öte yandan edinilen bilgiye göre yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.