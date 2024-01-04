Cevdet Yılmaz'dan 'İsias Oteli' davası açıklaması: 'Yakından takip edeceğiz'

Yayınlanma: 04.01.2024 - 22:22

Güncelleme: 04.01.2024 - 22:25

Kıbrıs'ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinden oluşan 'İzleri Silinmeden' fotoğraf sergisi, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) açıldı.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, TBB Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

"HUKUKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 KKTC'li genç sporcusunun da hayatını kaybetmesine neden olan İsias Otel davasına ilişkin Yılmaz, "Bu konuda biliyorsunuz davada çok sayıda tutuklu ya da tutuksuz yargılanan sanık söz konusu. Burada yargıya güveniyoruz. Yargımız titizlikle bu konuyu ele alacaktır. Yine deprem bölgesine ilişkin yargılamalarda olduğu gibi hukuki süreç gerçekleşecektir. Biz de bu hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binden fazla canımıza ve tabii ki şampiyon meleklere Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine, bu vesileyle taziyelerimiz ifade etmek istiyorum diliyorum" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise İsias Otel davasında Türk yargısına güvendiklerini ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını söyledi.

"EN İYİ ŞEKİLDE ANLATMAYA ÇALIŞMAKTADIR"

Tatar, Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devletinin olduğuna vurgu yaparak, "Bu büyük bir başarıdır ve şu andaki siyasetin altı bunlarla dopdoludur. Onun için ben bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Her vesileyle New York'ta, BM'de, Türk Devletleri Teşkilatında ve başka platformda da Kıbrıs'ta iki devletli siyaseti en iyi şekilde anlatmaya çalışmaktadır" dedi.