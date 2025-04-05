Cevdet Yılmaz'dan Mahir Polat açıklaması: Adli Tıp Kurumu'nu işaret etti

Yayınlanma: 05.04.2025 - 19:52

Güncelleme: 05.04.2025 - 19:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi kararı verilmişti.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem ise, "Mahir Polat’ın cezaevi koşullarında kötüleşen sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için itiraz dilekçemizi verdik" açıklamasını yapmıştı.

"ADLİ TIP NE KARAR VERİRLERSE..."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında Mahir Polat'ın sağlık durumunu ve yaşanan süreci değerlendirdi.

"Suç ne olursa olsun, bir kişinin hukuk önündeki konumu ne olursa olsun, devlete, kurumlarına düşen insanların hayatını, sağlığını korumaktır" diyen Yılmaz, Polat'ın hastaneye sevk edildiğini, büyük bir tıbbi müdahale gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yılmaz, ardından bu şikayetlerin sürdüğü ifade edildiği için tekrar Adli Tıp Kurumuna müracaatın söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla 'Adli Tıp'a gidecektir.' diye düşünüyorum. Adli Tıp, sağlıkçılar ne karar verirlerse o yönde de işlem yapılacaktır. İşlediği suç ne olursa olsun, hapishanelerde olanlar devletimize emanettir" şeklinde konuştu.