Mahir Polat neden içeride?

05 Nisan 2025 Cumartesi

Mahir Polat içeride.

Mahir Polat, yüksek tansiyon, önemli kalp rahatsızlıkları yaşamasına karşın içeride.

Mahir Polat, Emniyet’e, savcılığa verdiği ifadelerinde sağlık sorunlarını özellikle belirtmesine karşın içeride.

İfade tutanaklarına göre; Mahir Polat, bir kafede tanıştığı kişiyle görüştüğü için ayrıca bir kişiye 100 lira, bir başka kişiye de 50 lira yardım yaptığı için içeride.

Mahir Polat kim?

Mahir Polat, bu yurdun kültürüne, sanatına, tarihine, tarihsel varlıklarına düşkün bir aydın.

Mahir Polat, İBB’de ne iş yapar?

İBB genel sekreter yardımcısıdır.

Sorumlu olduğu alanlara ilişkin üstlendiği görevde neler gerçekleşmiştir?

Özet döküm verelim:

333 bin 347 haneye tek seferlik nakdi destek. 100 bin öğrenciye 15 bin lira genç üniversiteli, 100 bin öğrenciye 3 bin lira eğitim desteği. 158 bin 352 çocuğa 11 milyon 135 bin 336 litre Halk Süt. 40 bin 379 adet yenidoğan, 822 bin 720 okul beslenme desteği. 100 bin gıda kolisi. 31 bin 102 haneye Halk Ekmek.

16 bin 340 kadına 141 bin 110 hizmet. Aile danışmanlık merkezlerinde 865 bin 530 kişiye 2 milyon 128 bin 753, mahalle evlerinde 35 bin 845 kişiye 323 bin 830 hizmet. 2 bin 398 kadına mamografi, 1194 kadına kemik ölçümü hizmeti.

Kadın Danışma Birimi, Otogar Kadın Danışma Birimi, Kadın Destek Hattı, Kadın Konukevi, Cinsel Şiddetle Mücadele Birimi, Geçici Barınma Merkezleri, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi.

111 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde 10 bin 749 kapasite.

5 yıl süresince İBB Miras üzerinden 63 anıt eser ve sivil mimarlık eseri, 40 kamusal sanat eseri, 215 tarihi çeşme, 610 tarihi mezar ve hazire ile 19 tarihi türbenin onarılması ya da değere kavuşturulması. 36 yeni müze ve yaşam alanının kente kazandırılması. 983 miras alanının yeniden kent yaşamına katılması, 258 yeni serginin İstanbullularla buluşturulması.

Haldun Taner Sahnesi, Muammer Karaca Tiyatrosu ile Reşat Nuri Güntekin Sahnesi’nin onarılması.

Binlerce etkinlik, milyonlarca izleyici: Çocuk ve yetişkin tiyatro oyunlarının sahnelenmesi, atölyeler, sanatsalkültürel etkinlikler, sergiler, turizm çalıştayları, turizm eylem planı, turizm broşürleri, İstanbul turizm envanteri, turizm turları, İstanbul tanıtım filmleri, fuarlar, festivaller, ramazan etkinlikleri, konserler, müzik ve film günleri, karne şenlikleri, yaz sanat eğitimleri, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları.

Ve Mahir Polat hasta olmasına karşın tutuklu!

Niye?

Saray düzeni ömür boyu sürsün diye.

BUĞRA GÖKCE NEDEN İÇERİDE?

Buğra Gökce içeride.

İfade tutanaklarına göre; Buğra Gökce, kendisine uzun uzun yöneltilen savların çoğunun kendisinin İstanbul Belediyesi’nde görevli bulunmadığı döneme ait olduğunu söylemesine karşın içeride.

Buğra Gökce kimdir?

Kıbrıs gazisinin oğludur. Şehir plancısıdır. Uzun yıllar belediyelerde görev yapmış bir uzmandır.

Buğra Gökce, İBB’de ne iş yapar?

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) başkanıdır.

İPA’nın, Florya’da AKP’li İstanbul Belediye başkanları ve bürokratları tarafından yazlık site olarak kullanılan, etrafı duvarlarla çevrili, 15 villalı, yüzme havuzlu bir alandan İstanbul’a hizmet etmeye dönüştürülen kampüsünde neler yapılır?

İstanbul’un 10, 20, 50 yıl sonrasını öngören, demografiden ekonomiye, çevreden kamusal alana çeşitli konularda araştırma yapılır.

Buğra Gökce tutuklu.

Niye?

Saray düzeni ömür boyu sürsün diye.