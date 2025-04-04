Avukatı duyurdu: Mahir Polat için tahliye talebi

Yayınlanma: 04.04.2025 - 20:20

Güncelleme: 04.04.2025 - 20:24

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın tahliyesi için itiraz dilekçesi verdiklerini duyurdu.

Erdem, Polat'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri dilekçede de belirttiklerini aktardı.

"Müvekkilimiz 29 Mart 2025 tarihinde 24-11’e çıkan tansiyonu nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılmış ve Bt görüntüleme anjiyo işlemi yapılmış olmasına rağmen tahliye edilmemiştir" diyen avukat Erkam Erdem, Mahir Polat hakkında şu ifadeleri kaydetti:

"ACİLEN TAHLİYE EDİLMESİNİ TALEP ETMEKTEYİZ"

"Hipertansiyon durumu, gece ve gündüz tansiyon farklılıkları ve daha önce geçirdiği anjiyolar sonucu stent takılmış olması, beyin kanaması riskini devam ettirmektedir. Mevcut sağlık raporları, tutukluluğunun sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bu nedenle adli kontrol tedbirleri uygulanarak acilen tahliye edilmesini talep etmekteyiz.

Sürecin hukukun temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini bekliyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz."