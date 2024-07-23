Çevre Bakanlığı, 940 maden projesinden sadece ikisi için olumsuz karar verdi

Yayınlanma: 23.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.07.2024 - 04:00

İklim krizi dünyanın her noktasını vurmuşken Türkiye’de orman nüfusu rant uğruna yok ediliyor. Şirketlere verilen ruhsatlarla tarım, mera, orman ve sit alanlarında projeler yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında 1132 maden projesi için başvuru yapıldı. 992 projeye onay verildi. Bu yılın ilk yedi ayında ise, 940 proje için “çevresel etki değerlendirmesi” (ÇED) süreci başlatıldı.

CENGİZ BEKLİYOR

Aynı zamanda 727 projeye “ÇED gerekli değildir”, 49 projeye ise “ÇED olumlu” kararı verildi. İki projeye ise olumsuz kararı çıktı.

İktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz’e ait Eti Bakır Anonim şirketi, Eskişehir Mihalgazi ve Tepebaşı’nda altın ve gümüş madeni işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Cumhuriyet’in daha önce gündeme getirdiği proje onaylanırsa 509 hektarlık orman ve şahıs arazilerinden oluşan alanda çalışma yapılacak. Madenden çıkarılan cevher, zehirli siyanürle birlikte liç yığınında yıkandıktan sonra solüsyon havuzuna sevk edilecek. Darbe girişiminin ardından Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine Hazine’ye devredilerek kayyum atanan Koza Altın’ın da sekiz projesine “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Bilecik, Erzurum, Gümüşhane ve Kırklareli’ni kapsayan alanlarda verilen onayla birlikte şirket kompleks madenler için çalışmalara başlayacak. Patlatma işlemini kullanacak olan şirket, çıkan cevherleri de Koza Altın bünyesinde yer alan Mastra Altın Madeni’ne nakledecek.

