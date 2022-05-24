Çevre Bakanlığı, mahkemenin iptal ettiği kararı yeniden planlarda yer verdi

24 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanan ve Antalya, Burdur, Isparta bölgesini kapsayan 1/100.000 ölçekli çevre planında mahkemelerce iptal edilen birçok kararın tekrar planda yer aldığı ortaya çıktı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından hazırlanan raporda, “Bu yanlıştan derhal dönülmeli” uyarısı yapıldı. TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, plan değişikliğinin kısmi iptali ile yürütmenin durdurulması talebiyle Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi kanalıyla Danıştay’a dava açtığını duyurdu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, söz konusu değişikliğin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanıp askıya çıkarılmasını TBMM gündemine taşıdı. Subaşı, “Böylesi önemli planlamaların, oldubittiye getirilmesi, maalesef tarihi ve doğal zenginliklerimizin talan edilmesi dışında bir sonuç doğurmamaktadır” dedi.