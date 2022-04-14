Atatürk Havalimanı’nı bir yılda yıkın emri!

14 Nisan 2022 Perşembe

Her şey İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 28 Mart günü yaptığı açıklama ile başladı.

Dedi ki:

“2023’te iktidara geldiğimizde Atatürk Havalimanı’nı yeniden işletmeye açacağız...”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 9 Nisan’da yanıt verdi:

“Atatürk Havalimanı hikâyesi kapandı gitti. Orasının millet bahçesi olarak açılması için çalışmalar başladı.”

İmamoğlu, bakana karşılık verdi:

“Atatürk Havalimanı milletin vicdanında kapanmamıştır... Orada 30 milyar dolarlık yatırım var. Heba edemezsin...”

İmamoğlu kendine has üslupla Karaismailoğlu’nun burada söz sahibi olamayacağını söyledi.

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Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılacağı birkaç yıldır konuşuluyordu. Ancak İmamoğlu’nun 28 Mart’taki açıklamasından sonra yeni bir hamlenin başlatıldığı anlaşılıyor.

Elimizde bunun belgesi var.

1 Nisan’da, yani İmamoğlu’nun konuşmasından üç gün sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na bir yazı gönderdi. Yazının giriş kısmından sonraki bölümü aynen şöyle:

“Bilindiği üzere Atatürk Havalimanı ulusal ve uluslararası uçuşlara kapalı olup havalimanı faaliyetleri İstanbul Havalimanı’na taşınmıştır. Ekte sınırları gösterilen alanda millet bahçesi projesi ve uygulaması çalışması sürdürülmektedir... Söz konusu (millet bahçesi) alan atıl durumda kalarak güvenliği sağlanamaz hale gelmiştir. Bu alanın güvenliği sağlanamadığı için can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eder duruma gelmiş olup millet bahçesinin inşai uygulamasının yapılması ivedilik arz etmektedir.

Bu çerçevede, millet bahçesi olarak yer seçimi uygun bulunan alanın kamu yararına bir an önce vatandaşların kullanımına sunulması gerekmektedir. Belirtilen nedenlerle söz konusu Atatürk Havalimanı millet bahçesinin yaklaşık bir yıl içerisinde inşai uygulamalarının yapılarak hizmete açılması önem arz etmektedir...”

Resmi yazının ekinde bir de kroki var. Burada millet bahçesinin yer alacağı bölge gösterilmiş. Havalimanı pistinin çevresi özenle kırmızıya alınmış! Yani kalan pistin tümü bahçe olacak!

Bakan adına Mekânsal Planlama Genel Müdür Vekili Ahmet Baktaş imzalı yazının Türkçesi şu:

- Arkadaşlar, İmamoğlu rahat durmuyor. 2023’te Atatürk Havalimanı’nı işletmeye açacağız diyor. Reis buna çok kızdı. Derhal kazmayı vurun, havalimanını iyice kullanılamaz hale getirin...

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Aslında uzun söze gerek yok. Bir işgal gücü gelse bu kadar düşmanca yaklaşmaz. Vurgulamak istediklerimizi maddeleyelim:

1- Atatürk Havalimanı 1912 yılında açılmıştır. Anlayacağınız dilden söylemek gerekirse özünde bir Osmanlı eseridir.

2- Çanakkale Savaşı dünyada kara, deniz, hava güçlerinin bir arada kullanıldığı ilk savaştır. Manevi olarak da büyük değeri vardır.

3- Dünyada tarihsel değer taşıyan 10 havalimanından biridir.

4- Hem askeri hem sivil amaca yönelik çok büyük altyapı yatırımları vardır. Orada altyapıdan cihazlara kadar toplam 50 milyar dolara ulaşan bir servet söz konusu.

5- Hizmete devam etmesi, İstanbul Havalimanı’na zarar vermez.

6- Bütün bunlara karşın kazmayı vurup kalan pisti de yok edecekseniz...

Sizi millete havale ediyoruz...