Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda eğitim Diyanet'e emanet

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 02:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok tartışılan kurum AFAD oldu. Çok sayıda AFAD il müdürünün imam hatip ya da ilahiyat mezunu olduğu ortaya çıkarken, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu’nun da ilahiyat mezunu olduğu, afet yönetimi hakkında eğitimi olmadığı ve geçmişte Diyanet’e çalıştığı gündeme geldi. Ancak tartışılan tek isim Palakoğlu olmadı.

Afet sonrası psikolojik bozukluklara yönelik çalışma yapma görevi bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Dairesi’nin Başkanı Osman Etyemez’in de eski Diyanet personeli olduğu ortaya çıktı. Palakoğlu ve Etmeyez’in yanına, başka bir bakanlıkta görev yapan eski bir Diyanet personeli daha dahil oldu.

DİYANET’TEN ‘ÇEVRE’YE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda doğrudan bakan yardımcısına bağlı olarak Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı adıyla bir daire başkanlığı bulunuyor. Başkanlığın görev alanında, “eğitim amacıyla bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak; çevre ile ilgili konularda plan ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında ve halkın eğitilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, çevre değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, bakanlığın görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarına mesleki eğitim vermek veya verdirmek” bulunuyor.

Daire Başkanlığı’nı ise 29 Ekim 2021’den bu yana Halil Erdoğan yapıyor. Erdoğan da Palakoğlu ve Etyemez gibi eski bir Diyanet personeli. Bakanlığın sitesinde özgeçmişi bulunmayan Erdoğan’ın, Diyanet’in eski Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olduğu biliniyor.