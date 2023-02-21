Diyanet’ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 09:48

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 10:43

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Altaylı hakkında sosyal medya hesabından "Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu" iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Başkanlık I. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, “Şüphelinin Twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur” denildi.

Dilekçede Altaylı’nın ülkenin ve yurttaşların çok zor dönemlerden geçtiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve devlet kuruluşlarına karşı algı ve dezenformasyon yoluyla, Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorulan bir soruya kurulun dini bir konuya verdiği ilmi bir cevabı alıntılayarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve personeline karşı aşağılayıcı, hakaretamiz söylemlerle saldırmasının Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği ifade edildi.

Fatih Altaylı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve personeline karşı aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeleriyle halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyecek şekildeki şikâyete konu olan paylaşımda bulunmasının toplum nezdinde ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtığı ve halk arasında infiale sebep olduğu kaydedilen suç duyuru dilekçesinde, Altaylı hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılarak, cezalandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında, “İhtiyaç duyulan konulara açıklık getirmek” amacıyla özel bir bölüm oluşturuldu.

"Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi" sorusuna, evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığı belirten Diyanet, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" yanıtını verdi.

Altaylı, Diyanet'in yanıtına tepki göstererek Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin."