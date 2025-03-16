Çevredekiler fark etti... Hatay'da sır olay: Dağlık alanda erkek cesedi bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda erkek cesedi bulundu.
Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin incelemesinde Mertcan Güvercin'e (23) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #hatay
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