Çevrimiçi terapide cinsel taciz iddiasında yeni gelişme
İstanbul'da anestezi asistanı 31 yaşındaki kadın danışanı ile çevrimiçi terapi sırasında cinsel içerikli yazıştığı ileri sürülen psikolog Mustafa Ö. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
İstanbul'da anestezi asistanı H.B., 2017 yılından beri Mustafa Ö.'den psikolojik destek alıyordu.
Covid-19 nedeniyle yıllar süren tedaviler, internet üzerinden görüşmelere dönüştü. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Mustafa Ö. terapi sırasında genç kadına cinsel içerikli mesajlar göndermeye ve konuşmalar yapmaya başladı. Mesajlardan rahatsız olan H.B., tepki gösterdiğinde ise iddiaya göre psikolog genç kadına on seans ücretsiz tedavi uygulamayı teklif etti.
4,5 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Bunun üzerine H.B. savcılığa Mustafa Ö hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan psikolog Mustafa Ö., bir arkadaşı aracılığıyla H.B. ile tanıştığını, sosyal medyadan devam eden doktor hasta ilişkisinin bir süre sonra cinsel bir boyut kazandığını söyleyerek, kimseyi taciz etmediğini iddia etti.
Ancak savcılık psikoloğun hastası olan kadına cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle 'cinsel taciz' suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
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