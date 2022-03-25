Eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelliyi kişiyi bıçakladı
İstanbul Esenyurt'ta S.K. eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelli R.Ö'yü bıçakladı. S.K. olayın ardından gözaltına alındı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelliyi darbedip, bıçaklayan şüpheli yakalandı.
Esenyurt, Yunus Emre Mahallesi'nde 15 Mart'ta R.Ö. isimli zihinsel engelli kişi, iddiaya göre S.K. isimli bir kişinin eşine tacizde bulundu.
S.K., R.Ö.'yü önce darbetti daha sonra da bıçakladı. R.Ö. hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirtilen S.K.'nın yakınları B.K. ve D.K. dün Yunus Emre Mahallesinde gözaltına alındı. S.K. ise yine dün Çatalca'da yakalandı.
S.K., R.Ö.'yü darbedip, bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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