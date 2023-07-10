Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:41

Güncelleme: 10.07.2023 - 09:41

Küçük Esnaf filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. 2016 yapımı komedi filminin senaristliğini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak üstleniyor. Peki, Küçük Esnaf filminin konusu ne? Küçük Esnaf filminin oyuncuları kim?

KÜÇÜK ESNAF FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zeynep Koçak - Ezel

Cengiz Bozkurt - Fahrettin

İbrahim Büyükak - Berhudar

Demet Gül - Yataktaki Adamın Sevgilisi

Cezmi Baskın - Hüseyin

Simge Geren - Yataktaki Kadin

Beyti Engin - Danyal

Aycan Koptur - Bankacı

Ünal Yeter - Salih

Bekir Dereli - Ragip

Kadir Polatçı - Burcu’nun Nişanlısı

Aydan Koptur - Bankaci

Hakan Atalay - Mafya'nın Adamı

Tugce Karabayir - Gülcü

Ihsan Ilhan - Polis

Hasan Aslangiray - Taksici

Gupse Özay - Burcu

Dilşad Şimşek - Telefondaki Kadın

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Küçük Esnaf filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.