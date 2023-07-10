Küçük Esnaf filminin konusu ne? Küçük Esnaf filminin oyuncuları kim?
Küçük Esnaf filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Küçük Esnaf filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Küçük Esnaf filminin konusu ne? Küçük Esnaf filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Küçük Esnaf filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. 2016 yapımı komedi filminin senaristliğini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak üstleniyor. Peki, Küçük Esnaf filminin konusu ne? Küçük Esnaf filminin oyuncuları kim?
KÜÇÜK ESNAF FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.
KÜÇÜK ESNAF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Zeynep Koçak - Ezel
Cengiz Bozkurt - Fahrettin
İbrahim Büyükak - Berhudar
Demet Gül - Yataktaki Adamın Sevgilisi
Cezmi Baskın - Hüseyin
Simge Geren - Yataktaki Kadin
Beyti Engin - Danyal
Aycan Koptur - Bankacı
Ünal Yeter - Salih
Bekir Dereli - Ragip
Kadir Polatçı - Burcu’nun Nişanlısı
Aydan Koptur - Bankaci
Hakan Atalay - Mafya'nın Adamı
Tugce Karabayir - Gülcü
Ihsan Ilhan - Polis
Hasan Aslangiray - Taksici
Gupse Özay - Burcu
Dilşad Şimşek - Telefondaki Kadın
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Küçük Esnaf filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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