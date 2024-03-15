Medyum filminin konusu ne? Medyum filminin oyuncuları kim?
Medyum (Red Lights) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Medyum filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Medyum filminin konusu ne? Medyum filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Medyum filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rodrigo Cortés üstleniyor. Peki, Medyum filminin konusu ne? Medyum filminin oyuncuları kim?
MEDYUM FİLMİNİN KONUSU NE?
Film emekli doktor Margaret Matheson (Sigourney Weaver ) ve onun genç asistanı Tom Buckley (Cillian Murphy)’in psişik olayların kandırmaca üzerine kurulu olduklarını kanıtlama çalışmalarına odaklanıyor. Efsanevi medyum Simon Silver (Robert De Niro ) kaybolduktan 30 sene sonra geri dönmüş ve bilim dünyasının en büyük araştırma konusu olmuştur. Açıklanamaz her yeni gizli olayın ardından popülaritesi daha da artan Silver artık Tom için bir takıntı haline gelmiştir.
MEDYUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cillian Murphy
Robert De Niro
Toby Jones
Joely Richardson
Leonardo Sbaraglia
Sigourney Weaver
Burn Gorman
Garrick Hagon
Peter Brooke
Jan Cornet
Jesse Bostick
Jeany Spark
Elizabeth Olsen
Karen David
Eloise Webb
Aidan Shipley
Craig Roberts
Roscoe van Dyke
MEDYUM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Medyum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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