Yayınlanma: 15.03.2024 - 19:18

Güncelleme: 15.03.2024 - 19:18

Medyum filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rodrigo Cortés üstleniyor. Peki, Medyum filminin konusu ne? Medyum filminin oyuncuları kim?

MEDYUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Film emekli doktor Margaret Matheson (Sigourney Weaver ) ve onun genç asistanı Tom Buckley (Cillian Murphy)’in psişik olayların kandırmaca üzerine kurulu olduklarını kanıtlama çalışmalarına odaklanıyor. Efsanevi medyum Simon Silver (Robert De Niro ) kaybolduktan 30 sene sonra geri dönmüş ve bilim dünyasının en büyük araştırma konusu olmuştur. Açıklanamaz her yeni gizli olayın ardından popülaritesi daha da artan Silver artık Tom için bir takıntı haline gelmiştir.

MEDYUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cillian Murphy

Robert De Niro

Toby Jones

Joely Richardson

Leonardo Sbaraglia

Sigourney Weaver

Burn Gorman

Garrick Hagon

Peter Brooke

Jan Cornet

Jesse Bostick

Jeany Spark

Elizabeth Olsen

Karen David

Eloise Webb

Aidan Shipley

Craig Roberts

Roscoe van Dyke

MEDYUM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Medyum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.