Ceyda Yüksel'i öldürmüştü: Katile 'Elem ve öfke' indirimi!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 03:00

Serkan Dindar hakkında, tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı “elem ve öfkenin” niteliği ve boyutu dikkate alınarak da haksız tahrik indirimi uygulandığına vurgu yapıldı. Dindar’ın cinsel yakınlaşma isteğini reddeden Ceyda Yüksel’i, evin salon kapısının camını kıracak şekilde kapıya vurduğu ve öldürme kastı olduğu belirtildi.

(Şükran Eroğlu)



Cumhuriyet verilen kararın ardından konuya ilişkin avukat Şükran Eroğlu’yla konuştu. Avukat Eroğlu, “Biz yıllardır kadın cinayetlerinde hiçbir takdiri indirim uygulanmamasını istiyoruz. Bu cinayette kadının kolunun neredeyse kopma noktasına geldiği ve vücudunda cam kırıkları olduğu belirlenmiş ve kişi de alkollü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerekiyordu. Mahkeme neye göre değerlendirmiş? Gerçekten bunu anlamakta zorlanıyoruz” dedi.

Eroğlu, “Nasıl bir tahrik olabilir? Nasıl bir eleme kapılmış? Birisini öldürme derecesinde öfkelenmek diye bir şey olamaz. Bu adam zaten bu 18 yılın belli bir bölümünü yatacak ve bir afla da çıkacak” tepkisini gösterdi.