Kadın katiline 'iyi hal' indirimi: 'Takım elbise giymiş diye...'
Uzaklaştırma kararı olmasına karşın boşanma aşamasında olduğu Tuncay Kılıçin tarafından 6 Mayıs 2022’de bir parkın ortasında bıçaklanarak öldürülen Sema Ersin'in davası dün İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Tuncay Kılıçin’e haksız tahrik altında iyi hal indirimi ile 18 yıl hapis ceza verdi. Cumhuriyet'e konuşan Sema Ersin’in kardeşi Rukiye Ersin, “Takım elbise giymiş diye düşürüldü. Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.
Sema Ersin, 6 Mayıs 2022’de boşanma aşamasında olduğu Tuncay Kılıçin tarafından uzaklaştırma kararına rağmen sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Sema Ersin’in davası dün İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme Tuncay Kılıçin’e haksız tahrik altında iyi hal indirimi ile 18 yıl hapis ceza verdi. Ersin ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı, “Kararı İstinaf Mahkemesi’ne ve Yargıtay’a taşıyacağız. Orada bu haksız ve yersiz kararın bozulacağını düşünüyoruz” dedi.
Sema Ersin’in kardeşi Rukiye Ersin ise “Ben sadece ablamı kaybetmedim. Ben çocukluğumu, her şeyimi kaybettim. Bunun karşılığı 18 yıl mı? 12 ölümcül bıçak darbesi var. Takım elbise giymiş diye düşürüldü. Biz bunu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gündemi sarsacak kulis: 'Erdoğan özel ekip kurdurdu...'
- Soylu'nun ardından İçişleri'nde çarpıcı gelişmeler
- Kulis: Mehmet Şimşek'ten 'DEVA' hamlesi
- 'Geçersiz oy kullandım' dedi sonuç çok başka çıktı!
- Menajer Hasan Çetinkaya ile anlaşmasını feshetti
- Gözler faiz kararında: Reuters tahminini açıkladı
- Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı
- Abdüllatif Şener'in skandal açıklamalarına tepki yağdı
- Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralı
- İrfan Değirmenci paylaştı: '3 Temmuz'u bekleyin'