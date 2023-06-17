Kadın katiline 'iyi hal' indirimi: 'Takım elbise giymiş diye...'

Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 03:00

Sema Ersin, 6 Mayıs 2022’de boşanma aşamasında olduğu Tuncay Kılıçin tarafından uzaklaştırma kararına rağmen sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Sema Ersin’in davası dün İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme Tuncay Kılıçin’e haksız tahrik altında iyi hal indirimi ile 18 yıl hapis ceza verdi. Ersin ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı, “Kararı İstinaf Mahkemesi’ne ve Yargıtay’a taşıyacağız. Orada bu haksız ve yersiz kararın bozulacağını düşünüyoruz” dedi.

Sema Ersin’in kardeşi Rukiye Ersin ise “Ben sadece ablamı kaybetmedim. Ben çocukluğumu, her şeyimi kaybettim. Bunun karşılığı 18 yıl mı? 12 ölümcül bıçak darbesi var. Takım elbise giymiş diye düşürüldü. Biz bunu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.