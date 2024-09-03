Ceyhan’da amca yeğen arasında 'miras husumeti' kanlı bitti: 1 ölü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi miras meselesi yüzünden öz yeğeninin silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü.

İHA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 13:59
Ceyhan’da amca yeğen arasında 'miras husumeti' kanlı bitti: 1 ölü
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Ceyhan ilçesi Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı’ndaki bir işyerinde, Ali Kanalka, 2007 yılında öldürülen abisi İbrahim Kanalka’nın mallarını yeğenlerine vermedi.

Bu nedenle aralarında husumet başladı. Yeğen İsa K. bugün amcasının işyerine gelerek Ali Kanalka’nın ensesine 3 el ateş etti. Ardından aracına atlayıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan yeğen İsa K. yakalanarak gözaltına alındı.


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