Ceylanpınar'da 'Hemedo' suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:28

Güncelleme: 22.01.2024 - 13:28

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, “Hemedo” adlı suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada, 3 tüfek, 3 tabanca, tabancalara ait mermiler, hassas terazi, bıçak ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.