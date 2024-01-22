Ceylanpınar'da 'Hemedo' suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, suç örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, “Hemedo” adlı suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı.
Çalışmalar sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada, 3 tüfek, 3 tabanca, tabancalara ait mermiler, hassas terazi, bıçak ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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