Şanlıurfa'da dehşet: Bir kadın evde silahla vurulmuş halde bulundu!
Karaköprü'de 24 yaşındaki H.C. adlı kadın, evinde silahla vurulmuş bulundu. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bir evde silah sesi duyan yurttaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan H.C.'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA!
H.C.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Evde bulunan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
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