Şanlıurfa'da dehşet: Bir kadın evde silahla vurulmuş halde bulundu!

Karaköprü'de 24 yaşındaki H.C. adlı kadın, evinde silahla vurulmuş bulundu. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:39
Şanlıurfa'da dehşet: Bir kadın evde silahla vurulmuş halde bulundu!
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bir evde silah sesi duyan yurttaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan H.C.'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA!

H.C.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evde bulunan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.


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