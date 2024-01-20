Şanlıurfa'da 'arazi' kavgası: 2 kardeş hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Öztürk (26) ile kardeşi İzzettin Emirsoy (23) hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Harran ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Öztürk ile bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtilen kardeşi İzzetin Emirsoy yaralandı.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali Öztürk ve kardeşi İzzetin Emirsoy hayatını kaybetti.
İki kardeşin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Jandarma, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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