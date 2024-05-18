Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş izni tanınacak

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle açık görüş imkanı tanınacak.

AA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 16:28
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş izni tanınacak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle açık görüş imkanı tanınacağını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15'inci maddesi gereğince ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların, ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız."


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